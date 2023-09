Zaankanter Erik helpt mee in Marokko: "Je helpt mensen niet door weg te blijven"

De aardbeving in Marokko heeft veel impact op de lokale bewoners en daarom zet Zaankanter Erik van Druenen, die daar op dit moment op vakantie is, zich in om de bevolking te helpen. "We hebben een bestelbus met brood gebracht", vertelt hij op NH Radio. Daarnaast roept Erik op om juist naar het land toe te komen. "Als wij niet gaan wandelen, heeft de gids geen geld."

Erik van Druenen was op vakantie in Marrakesh op het moment dat de aarde begon te bewegen. "Het was een hele rare situatie", vertelt de Zaankanter die de beving heeft gevoeld. "Iedereen rende van het grote plein, achterom kijkend, van het plein weg."

Met de gids lokale bewoners helpen

Hij had niet meteen door dat er een aardbeving gaande was. "Is het nou een aanslag?", ging het door zijn hoofd. Al snel heeft hij door dat het toch wel om een natuurramp gaat. "We hebben naar boven gekeken of de huizen niet op ons vielen."



Erik komt er heelhuids vanaf, maar er zijn duizenden slachtoffers in het land. De schade in Marrakesh, waar hij op dat moment verblijft, valt volgens hem mee. Ze rijden met hun gids naar zijn woonplaats Imlil, waar de bewoners de hulp goed kunnen gebruiken.



"We hebben een bestelbus met brood gebracht. Onze hulp tot nu toe is beperkt gebleven tot voeding", vertelt Erik over zijn handelen. "Er staan hier veel huizen nog wel overeind, maar binnen zijn de muren stuk."

Geld inzamelen

Om de inwoners te helpen, heeft hij ook een betaalverzoek opengezet om geld op te halen. Er staat op dit moment 2.300 euro op de teller. Dit geld gaat direct door naar de mensen die daar leven.