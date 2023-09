Frontale botsing Linnaeusstraat, kruising afgesloten

Een vrachtwagen en een automobilist zijn vanochtend met elkaar in botsing gekomen op de kruising tussen de Linnaeusstraat en Wijttenbachstraat. Hierdoor is de kruising afgesloten en rijdt het tramverkeer om totdat de voertuigen zijn weggesleept. Er zijn geen slachtoffers, maar de materiële schade aan de voertuigen is flink, zo laat een woordvoerder van de politie weten.