Vertraging bij renovatie portiekwoningen IJmuiden door late levering elektrische machines

De renovatie van 269 portiekwoningen in de wijk Duinwijk in IJmuiden heeft flinke vertraging opgelopen. De benodigde elektrische machines voor de verduurzaming van de woningen, worden veel later geleverd dan verwacht. Tot groot verdriet van bewoners die bang zijn dat overlast daardoor maanden langer gaat duren.

Door het inzetten van elektrisch materieel wordt er minder stikstof uitgestoten, legt hij uit. "Het is sowieso een rage in bouwland om zo elektrisch mogelijk te bouwen. Wij gebruiken onder meer een elektrisch aggregaat, een elektrische hijskraan en een elektrische shovel." De aanvragen voor die apparaten leveren lange wachttijden op, met als gevolg dat de werkzaamheden drie maanden zijn vertraagd.

"Mijn buurman had geen zin in de verbouwing en heeft de deur achter zich op slot gedaan en is naar het buitenland vertrokken"

Tijdens de renovatie blijven bewoners gewoon in hun huis. Door de vertraging moeten zij nu drie maanden langer wachten. Ook zorgt de renovatie voor de nodige geluidsoverlast. Zo heeft mevrouw De Visser veel last gehad van het verwijderen van het oude voegwerk. "Er was een hoop gedril en geboor."

Op slot

Evert Savonije is kunstenaar en woont aan de Planetenweg. Hij laat zijn opbergzolder zien waar is begonnen aan de isolatie. Hij beklaagt zich over de tijd die de verduurzaming nu al duurt. "Mijn buurman had geen zin in de verbouwing en heeft de deur achter zich op slot gedaan en is naar het buitenland vertrokken. Daardoor schiet het ook niet op."



Marjolein Hofstede is hoofd initiatief en ontwikkeling bij Heembouw en zegt wel degelijk in de afgesloten woning te kunnen voor de renovatie. "We zijn met ons team in goed contact met alle bewoners."

Volgens Hofstede kan de renovatie nog steeds in november worden opgeleverd en hoeven bewoners zich geen zorgen te maken. "Als wij eenmaal gestart zijn is het een doorlopend bouwproces. De planning houden we goed in de gaten en dat wordt doorgegeven aan de bewoners."

Uitdagingen

Het bouwbedrijf loopt volgens werkvoorbereider Meijer nog wel tegen een andere uitdaging aan. "We hebben de medewerking nodig van netbeheerder Liander. Wij hadden voor dit project twee bouwplaatsen bedacht, nu blijkt dat we maar voor één bouwplaats een aansluiting op het elektriciteitsnet krijgen. Doordat het elektriciteitsnetwerk onvoldoende capaciteit heeft. Een tweede aansluiting op het net zou ons veel tijd schelen, want nu moeten de batterijenpakketten elke keer op andere plekken worden opgeladen dan op de bouwplaats," aldus Meijer.