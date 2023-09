Besties: Joop en André zijn al ruim 80 jaar vrienden

Joop (84 jaar) uit Duivendrecht en André (83 jaar) uit Amsterdam zijn al hun hele leven vrienden. Zij groeiden samen op in de Rivierenbuurt en voetbalden op het schoolplein van de Vondelschool. Vroeger sneuvelde er nog wel eens een ruit van de school als er een corner werd genomen. "Andre is echt ziek van voetbal", vertelt Joop in het televisieprogramma Besties.