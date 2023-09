De Peiling: hoe heb jij de liefde van je leven ontmoet?

Tinder is jarig. De datingapp bestaat elf jaar en wereldwijd maken zo’n 75 miljoen mensen gebruik van de app om een leuk afspraakje te regelen. Het lijkt er op dat het online daten heeft gewonnen van iemand ontmoeten in de kroeg of een gesprek beginnen in de rij voor de kassa bij de supermarkt. Dat roept de vraag op: hoe heb jij de liefde van je leven ontmoet?

Er is veel onderzoek gedaan naar datingapps en daaruit blijkt dat 30 tot 50 procent van de gebruikers op zoek is naar een vaste relatie. Bij ongeveer 13 procent van de stellen die een serieuze verbintenis aangaan, is de eerste ontmoeting online geregeld. Online daten is voor alle leeftijden, zoals de 83-jarige Ella, die haar Tinder-avonturen aan NH opbiechtte.

Maar niet alle vrijgezellen zijn online te vinden. Van de ruim tweeënhalf miljoen Nederlandse vrijgezellen, gebruikt maar een derde datingapps. De rest hoopt op een toevallige ontmoeting in de tram of een leuk gesprek wat uitloopt op meer in de kroeg.

Hoe heb jij de liefde van je leven ontmoet?