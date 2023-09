Weer ouderwets werken op papier: alle laptops gestolen van Zaanse basisschool

Het is voor veel kinderen niet meer weg te denken: laptops, maar de basisschoolleerlingen van OBS De Lindeboom in Koog aan de Zaan zitten voorlopig zonder. Alle Chromebooks zijn afgelopen zondag gestolen. De school en de naastgelegen kinderopvang zijn beide slachtoffer van inbrekers. "Alle kasten zijn geopend en ze hebben rommel gemaakt", schrijft directeur René Honingh op de site van de school.

Door de inbraak konden leerlingen gisteren niet naar school en zaten ouders ineens met hun kroost op de bank. "Het was een grote troep en dat is gisteren opgeruimd", vertelt Birgit Schumacher van scholenkoepel Zaan Primair.

Schumacher laat weten dat er 75 Chromebooks gestolen zijn en dat de politie momenteel onderzoek doet. De inbrekers hebben overal aangezeten en kasten zijn doorzocht. Ook de kinderopvang is overhoopgehaald.

Op papier

De computers worden gebruikt door de oudere leerlingen van de school. Alle leerlingen van de basisschool uit Koog aan de Zaan moeten de aankomende tijd gewoon weer ouderwets in hun schriften aan het werk. "Het onderwijs is gedeeltelijk digitaal en gedeeltelijk in werkboekjes", zegt Schumacher.

Om het digitale onderwijs binnenkort weer te kunnen aanbieden, is de afdeling ICT aan het kijken of er laptops uit andere scholen gedeeld kunnen worden met OBS De Lindeboom.