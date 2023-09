Gondelvaart Eemnes: feest met een vleugje activisme

De Feestweek van Eemnes is weer van start gegaan. De week die voornamelijk in het teken staat van feesten en leuke activiteiten wordt ook aangegrepen om op een positieve manier actie te voeren voor veranderingen. Vooral de Gondelvaart leent zich daarvoor.

Foto: Gondelvaart Eemnes - Daan Bakker NH

Voor elke editie van de Gondelvaart is er een thema waar de botenbouwers zich aan moeten houden. Dit jaar was het thema: 'Eemnes op z’n kop'. In het schemerdonker varen de creaties door de Vaart richting de feesttent. Prachtige versierde boten van groot tot klein die allemaal een eigen verhaal vertellen. Twee springen er uit.

"We proberen op een positieve manier een statement te maken." Jan Stalenhoef - Al 20 jaar deelnemer Gondelvaart

Bereikbaarheid Één van deze boten vraagt aandacht voor het lange wachten op goed openbaar vervoer in Eemnes. 'Heel Eemnes op zijn kop maar hier nog steeds geen HOV bus-stop' staat er op de boot. HOV, wat staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer, is in het dorp verre van aanwezig. Vanuit Eemnes gaat er namelijk per uur maar één bus richting Hilversum station. Voor iedereen die buiten Eemnes werkt of studeert maakt het reizen met openbaar vervoer erg lastig. Nog even wachten Tot grote vreugde van veel Eemnessers gaat dit probleem echt aangepakt worden. De plannen voor de aanleg van een nieuwe busbaan en uitbreiding van de afslag zijn ondertussen rond. In november start de bouw en alles moet in juni 2024 operationeel zijn.

"Eemnessers worden een tikje geïrriteerd dat het niet lukt. Op deze manier kunnen we druk zetten op de gemeente. Dat houdt ze scherp." Jesse van Dijk - Winnaar Superprijs (Mooiste boot)

Activisten in de andere boot moeten nog aanpoten. Zij maken zich hard voor een café waar de Eemnessers al zo lang voor vechten. Vorige week stond er al een opblaas café in de polder om aandacht te vragen voor het probleem. 'Wij willen een Schaapskooi!', zoals het café moet gaan heten. Een duidelijk bericht op de zijkant van de boot. Aan animo geen gebrek, het is nu wachten tot de gemeente en initiatiefnemers tot een akkoord komen.

Foto: Boot Schaapskooi - Donna Stalenhoef