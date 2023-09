Ouders gedode Sumanta zwaar teleurgesteld na vonnis: "Hij is een moordenaar"

De ouders reageren teleurgesteld op de 15 jaar cel die Manodj B. in hoger beroep kreeg voor het doodsteken van Sumanta Bansi. Ze hoopten zelf dat de 43-jarige man uit Hoorn voor moord veroordeeld zou worden in plaats van doodslag. "Hij is ook een moordenaar, maar we moeten ons er nu bij neerleggen. Wat moeten we anders", aldus moeder Sharmila Nanda.

In juli waren de ouders nog naar Nederland gekomen om het hoger beroep bij te wonen. Ze zaten op een paar meter afstand van de man die hun dochter doodstak, begroef op een afgelegen plek en jarenlang loog over wat er was gebeurd. Moeder Sumanta: 'Hij ging praten omdat hij straf kreeg' "Wij zijn zo lang aan het lijntje gehouden. Leugens op leugens. Hij heeft altijd ontkend. En op het moment dat hij geen andere uitweg meer zag en straf kreeg, ging hij praten. Hij probeert zijn eigen hachje te redden. In plaats van spijt te betuigen geeft hij Sumanta de schuld van zijn daden", zo vertelde Sharmila tijdens een emotionele slachtofferverklaring. B. beweerde in hoger beroep dat hij werd aangevallen met een mes en haar uit zelfverdediging doodstak. Ongeloofwaardig aldus het hof vandaag. "Hij vertelde dat zij het mes in handen had en in een worsteling haar per ongeluk stak. Dat zij meerdere steekwonden heeft, maakt dat verhaal zeer onwaarschijnlijk. Ook loog hij eerder in zijn verklaringen en dat maakt hem onbetrouwbaar", aldus persraadsheer Jeannine Aalders.

Het Openbaar Ministerie (OM) noemt de opgelegde straf, die net zo hoog was als de eis, passend. Op het moment dat Sumanta werd gedood was vijftien jaar de maximale straf voor doodslag. Inmiddels is het maximum verhoogd naar 25 jaar. OM: 'Pijnlijk dat vragen onbeantwoord blijven' "In hoger beroep verklaarde de verdachte openheid van zaken te willen geven, maar zijn verklaringen worden door het OM en door het hof niet geloofd. Dat veel belangrijke vragen onbeantwoord blijven, maakt het voor de nabestaanden extra pijnlijk", aldus het Openbaar Ministerie in een reactie. Iets wat de ouders alleen maar kunnen beamen, die hun 22-jarige dochter zijn verloren, maar ook hun eerste kleinkind. Sumanta was op het moment zwanger van de man die haar uiteindelijk doodde. Hindoe-rituelen "We zijn er kapot van. Maar we moeten ons erbij neerleggen dat het geen moord is", aldus Sharmila Nanda. "We hebben veel aan de rituelen uit ons Hindoegeloof. Er wordt gebeden, gezongen, gegeten en er zijn veel bloemen. Zo kan haar ziel rust krijgen in het hiernamaals. Er zijn er al meerdere geweest rituelen geweest. Dit is de laatste, om het af te sluiten en voor ons als nabestaanden om rust te krijgen. Maar wij hebben nog geen rust." Bekijk hieronder de reactie van Maartje Schaap, advocaat van de ouders van Sumanta. Tekst gaat daaronder verder.

De ouders krijgen een schadevergoeding, maar veel van de vorderingen die ze deden zijn door de rechter afgewezen omdat het volgens de wet niet kan. Het gaat onder meer om de twee keer dat ze Nederland moesten vliegen voor de rechtszaak. Een enorme kostenpost voor de nabestaanden. "Ik ben financieel kapot. Het is heel zwaar, ik kan ook al een hele tijd niet werken door wat er is gebeurd. Laat hem (red. Manodj B.) maar opdraaien voor de kosten. Maar onze advocaat gaat nog bespreken wat er verder nog mogelijk is." Gaat Manodj B. in cassatie? Overigens kan het nog zomaar zo zijn dat de zaak nog niet helemaal voorbij is. Advocaat Theo Hiddema geeft aan het complete vonnis nog niet te kennen. "Maar dat gaan we nog heel goed bestuderen." Van wat hij hoorde in de rechtszaal gaf hem in ieder geval wel aanleiding om eventueel in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, de laatste mogelijkheid tot beroep in Nederland. "Je kan niet na een straf van 15 jaar zeggen: laat maar zitten. Mijn cliënt zegt dat het zelfverdediging is, dus dan moet je wel doorgaan. Ik denk het wel dat we in cassatie gaan. Maar dat moet ik nog met mijn cliënt bespreken." Manodj B. heeft twee weken de tijd om nog in beroep te gaan tegen zijn straf.

