'Ilana Rooderkerk nummer 3 op kieslijst D66'

De afgelopen acht jaar werkte Rooderkerk in verschillende politieke functies in Amsterdam: vanaf 2014 als lid van de bestuurscommissie in stadsdeel West en vanaf 2018 in de gemeenteraad. Van 2011 tot 2012 was Rooderkerk portefeuillehouder Kunst, Cultuur en Media bij de Jonge Democraten.

De 36-jarige Rooderkerk is geboren in Leiderdorp, maar woont samen met haar verloofde en zoontje in Amsterdam. In haar studietijd kwam zij in de stad wonen. Rooderkerk studeerde Politicologie aan de UvA en werkte als woordvoerder in Den Haag op verschillende ministeries. Daarvoor kende zij een andere loopbaan, namelijk als actrice in Onderweg Naar Morgen.

Hoogste nieuwkomer

D66 komt naar verwachting een dezer dagen met de lijst naar buiten. Rooderkerk zou met haar derde plek de hoogste nieuwkomer op de kieslijst zijn, al gaat het wel nog om een conceptlijst. De leden van D66 kunnen in een stemming nog invloed uitoefenen op de volgorde van de lijst. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zakte de eveneens op plek drie geplaatste nieuwkomer Hanneke van der Werf maar liefst zes plekken nadat de leden zich hadden uitgesproken.