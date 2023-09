Amsterdammers in de startblokken voor hulp naar Marokko: "We wachten op groen licht"

In heel Amsterdam zijn er initiatieven gestart om de slachtoffers in het rampgebied in Marokko te helpen. Er zijn tientallen inzamelingsacties met spullen die gebracht kunnen worden. En ook brandweerman Zouhair Jbyeh staat klaar om af te reizen met een delegatie van 29 collega's om mensen te redden en puin te ruimen. Maar vooralsnog heeft Marokko slechts hulp van enkele landen toegestaan en Nederland zit daar nog niet bij.

Maar na de aardbeving van afgelopen vrijdag komt de internationale hulpverlening maar moeizaam op gang. Marokko heeft slechts van enkele landen hulp geaccepteerd, zoals Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en de de Verenigde Arabische Emiraten. En dat is lastig voor Jbyeh, die zelf geboren werd in Marrakesh. Jbyeh: "Je kan eigenlijk niets doen, Ik ben brandweerman, ik wil helpen, maar je kan niet helpen, je moet maar afwachten."

Op zijn werk in brandweerkazerne Viktor in de Dapperbuurt loopt veiligheidsadviseur Zouhair Jbyeh onrustig rond. Hij staat klaar om met USAR, een landelijk team voor rampenbestrijding af te reizen Marokko. "Die mensen van de USAR hebben ervaring in hele wereld, staan al klaar dus ik denk 'ik sluit me aan'. Maar ik hoop dat groen licht krijgen om die kant op te gaan."

Aan de andere kant van de stad in Westpoort is Saïd Bensellam met zijn hulporganisatie Winning Wheels druk bezig medische hulpmiddelen te verzamelen om naar het rampgebied te sturen. Bensellam: "Tenten, dekbedden, noem maar op, het wordt allemaal gebracht en we moeten nu gaan laden en versturen maar dat moet wel gestructureerd."

Bensellam werkt samen met stichting Najiba en de Najib Amhali Foundation en weet hoe lastig het kan zijn om goederen naar hulpgebieden te krijgen. Hij levert al sinds 2004 hulpgoederen aan mensen in nood, vooral in buitenlandse rampgebieden. "Soms wordt het geblokkeerd en je moet juiste spullen sturen die nodig zijn."

Genoeg te doen

Zowel Bensellam en Jbyeh zijn er klaar voor en wachten op groen licht van de Marokkaanse overheid. Die wil eerst een inventarisatie maken van de situatie in het aardbevingsgebied. Brandweerman Jbyeh: "Ik begrijp wel dat ze eerst moeten inventariseren, maar we willen er snel heen. We kunnen van alles doen. Je hebt camera's die mensen kunnen vinden, je hebt hydraulisch gereedschap waarmee je puin kunt optillen. Er is genoeg te doen, maar we moeten op groen licht wachten."