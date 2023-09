Emotioneel afscheidnemende honkbalcoach in NH Sport

De halve finale bij het honkbal leverde een ware thriller op. Na vijf spannende wedstrijden trok uiteindelijk Amsterdam Pirates aan het langste eind en zit het seizoen erop voor HCAW. Dat betekende ook dat het Bussumse avontuur stopt voor Danny Rombley. Dat laat de coach van HCAW weten in een nieuwe uitzending van NH Sport.

Naast honkbal ook handbal in deze NH Sport. Het Noord-Hollands onderonje tussen de handbalsters van SEW uit Nibbixwoud en Volendam. Ook gaan we langs bij een derby in het amateurvoetbal. DEM uit Beverwijk en Odin'59 uit Heemskerk. De twee derdedivisionisten speelden nog nooit eerder tegen elkaar.

Golf

Verder gaan we naar Hilversum voor de Dutch Ladies Open. Een golfwedstrijd waar de beste speelsters uit de hele wereld op af kwamen.

De eerste NH Sport is op tv om 17.10 uur uitgezonden. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.