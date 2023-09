Ondernemers Zandvoort tevreden over aanpak overlast: "Het is goed opgepakt"

Volgens ondernemers in Zandvoort is er door gemeente, politie en handhaving goed gereageerd op de golf van overlast die de badplaats in het begin van het seizoen teisterde. Toen werden badgasten met wapens bedreigd, jongeren seksueel geïntimideerd en moest een supermarkt eerder sluiten vanwege plunderingen. Na deze incidenten besloot burgemeester Moolenburgh flink op te schalen in de handhaving. Sindsdien is er volgens de ondernemers geen noemenswaardige overlast meer geweest.

Volgens ondernemers in Zandvoort is er goed gereageerd op de overlast die begin seizoen de badplaats teisterde - NH Nieuws

Ondernemer Eric Koning, die een klein kledingwinkeltje runt op de boulevard, zag na het bewuste horrorweekend in juni, veel veranderen. "Het zag hier werkelijk blauw van de politie en handhavers", aldus Koning. "En eigenlijk was daarmee het probleem meteen onder controle. Er werd keihard opgetreden. Bovendien is er vanaf dat moment steeds, als er goed weer voorspeld was, weer opgeschaald. De rest van het seizoen was eigenlijk fijn, rustig en relaxt."

Tijdig opschalen bij mooi weer En dat is ook de ervaring van Niels Priester van Mango's Beachbar. Volgens de ondernemers werd er de rest van het seizoen goed geanticipeerd. "Als het een mooie dag is, is Zandvoort een aantrekkelijke plek om naartoe te komen", vertelt Priester. "En als er hele grote stromen mensen op gang komen, heeft dat begeleiding nodig. Dat is bij voetbalwedstrijden en andere grote evenementen ook zo. En dus ook op het strand."

Een ander deel van het succes is dat de lijnen tussen ondernemers en handhaving erg kort worden gehouden, onder meer via portofoons die her en der aan ondernemers werden uitgedeeld. Zo kan escalatie vaak in de kiem gesmoord worden. "Stel dat je merkt dat een groep niet wil luisteren en keihard muziek draait", aldus Priester. "Dan vraag je handhaving om dat in de gaten te houden. Dan gaan ze even langs, worden eventueel id-kaarten gevraagd. Dat helpt veel in het verdere proces."

Ruimte voor verbetering bij eerste mooie dagen Al met al dus een tevreden gevoel. Al is er nog ruimte voor verbetering en dan met name bij de start van het seizoen. Waar na het weekend vol incidenten consequent werd opgeschaald bij mooi weer, zouden de ondernemers dat ook graag zien bij de stárt van het seizoen. "Daar valt zeker nog winst te halen", aldus Priester. "We weten dat op die allereerste mooie dagen heel veel mensen deze kant opkomen. Laten we het ook dan aan de voorkant aanpakken. Dan gaat dat een hele hoop tijd en geld voor iedereen schelen."