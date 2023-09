Iedereen in Haarlem vindt er wat van: waar ligt de toekomst van de Zonnevechter?

De Zonnevechter op de Grote Markt gaat verhuizen. Het beeld van de Limburgse kunstenaar Arthur Spronken komt in het Reinaldapark of in de gracht van de Bolwerken ter hoogte van de Schotersingel beter tot zijn recht, vindt het college van burgemeester en wethouders

Sinds het beeld op 20 september 1972 werd geplaatst op de Grote Markt, is de plek van de Zonnewachter altijd controversieel geweest. De kunstenaar zelf, die in 2018 overleed, heeft zich nooit ongemoeid gelaten in de discussie.

Toen in de jaren tachtig even sprake was van een verhuizing naar het Houtplein, dreigde Arthur Spronken met een rechtszaak: de Grote Markt met zijn geschiedenis als middeleeuws toernooiveld was in zijn ogen de enige juiste plek. Hij had het speciaal voor de Grote Markt gemaakt.