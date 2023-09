Estela (17) zwaar mishandeld tijdens Aalsmeerse Feestweek

Voor de 17-jarige Uithoornse Estela Narvaez Flores draait een gezellig avondje in de feesttent afgelopen vrijdag uit op een nachtmerrie. Een onbekende jongen stompt haar tijdens een feestje van de Aalsmeerse Feestweek keihard in het gezicht. Nu zit Estela thuis met een hersenschudding en een gebroken neus.

Estela kan nog steeds niet geloven wat haar afgelopen vrijdag is overkomen. Ze is boos en verdrietig, maar ook heel bang. "Ik durf alleen nog samen met mijn oma naar de winkel. Straks komt hij [red. de dader] mij opzoeken", vertelt ze aan NH.

"Toen werd ik er middenin geduwd en liet de waaier die ik in mijn hand had vallen. Iemand zag dat een jongen die had gepakt en ik vroeg hem terug", vertelt Estela. De jongen was niet van plan om de waaier terug te geven, maar Estela wilde ook niet zomaar over zich heen laten lopen en probeerde de waaier zelf terug te pakken.

"Het volgende wat ik weet, is dat ik van de linkerkant een stoot op mijn neus kreeg." Het meisje, dat tot onlangs een tijd kickbokste, herpakte zich snel en wilde eigenlijk terugvechten, maar haar vriendinnen hielden haar tegen. "Ze vertelden me dat er allemaal bloed op mijn shirt zat."

In eerste instantie maakte de reactie van haar vriendinnen haar boos, omdat Estela voor zichzelf wilde opkomen. Ze heeft op dat moment ook nog niet door hoe erg haar gezicht eraan toe is. Achteraf is Estela blij dat ze haar in bescherming namen. Ook moeder Sanne Baartman is Estela's vriendinnen dankbaar dat ze de situatie niet verder lieten escaleren. De jongen die de stomp uitdeelde, is daarna meteen weggerend.

Onmacht

"Het doet echt pijn als moeder zijnde om je dochter zo te zien", vertelt Sanne. "Ik voel onmacht. Dat je als meisje van 17 niet eens je spullen terug kunt vragen. Voor hetzelfde geld was haar neusbotje naar achter geslagen en was het fataal afgelopen." Sanne heeft het moeilijk met de situatie en krijgt al dagen nauwelijks een hap door haar keel.

Bij de EHBO in de feesttent wordt Estela goed geholpen. Julius Matthijse is een van de EHBO'ers die haar die avond hielp. "Ik zag dat de neus afwijkend van stand was en er was een hoop bloed. Door de zwelling kreeg ze ademhalingsproblemen", omschrijft hij de situatie.