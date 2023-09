Bedrijfsbus belandt in sloot in Enkhuizen, eigenaar belt zelf bergingsbedrijf

Aan de Zuider Kadijk in Enkhuizen is vanmorgen een bedrijfsauto in een sloot belandt. Hoewel de hulpdiensten werden ingeschakeld, kon de bestuurder zelf uit het voertuig komen en een bergingsbedrijf regelen.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kreeg vanmorgen rond 11.30 uur melding van de auto in het water. Een woordvoerder vertelt aan WEEFF dat de bedrijfswagen toen al enige tijd in de sloot stond. De bestuurder was op dat moment niet bij het voertuig, en werd ook na een zoekactie niet gevonden.

Hoe deze bedrijfswagen te water kon geraken is nog niet precies bevestigd, maar volgens een omstander probeerde de bestuurder door een ondiep stuk te rijden, richting het speeleiland in de Enkhuizer wijk. "Toen gleed de auto weg", zegt zij. De bestuurder kon ongedeerd zijn auto verlaten, en belde een berger om het voertuig op te halen.

Volgens de omstander duurde het even voordat het bedrijf zou komen, waardoor de bestuurder besloot om korte tijd bij zijn auto weg te lopen. In zijn afwezigheid zag een andere bewoner in Enkhuizen het voertuig, en belde het noodnummer 112. De brandweerauto's die naar de plek van het ongeval zijn gereden, kwamen daar voor de zekerheid.