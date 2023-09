Ongeveer twintig bewoners van het vakantiepark Ursemmerhof zijn vanmorgen per bus vertrokken naar de rechtbank in Leeuwarden. Dit omdat zij een zaak hebben aangespannen tegen de eigenaar van het park in Ursem, die ook aanwezig was.

De spandoeken liegen er niet om. "HANDEN AF VAN URSEMMERHOF" en "WIJ WIJKEN NIET VOOR DE RIJKEN" schreeuwen de doeken waarmee de groep campingbewoners voor de rechtbank poseert. Bewoner Marcel Vaas van het Ursemmerhof was een van de aanwezigen. "De strijd die we met z'n allen hebben geleverd. Dat is het belangrijkste voor vandaag", laat hij weten. Vaas vertelde WEEFF/NH al eerder wat de camping voor hem betekent: "Mijn kinderen zijn hier gemaakt, geboren en opgegroeid. En dat is ook wat ik hoop voor mijn eigen kinderen." De tekst gaat verder.

Foto: Bewoners vakantiepark Ursemmerhof naar de rechter: uitspraak in oktober - WEEFF

De bewoners van het vakantiepark aan De Leet in Ursem en de eigenaar staan al een tijd lijnrecht tegenover elkaar. Inzet is de komst van een aantal luxe chalets, waardoor de huidige bewoners zich weggepest voelen. Om duidelijkheid te krijgen in de zaak zijn de bewoners een rechtszaak gestart, die vandaag heeft plaatsgevonden bij de rechtbank in Leeuwarden. Rond 10 oktober wordt de uitspraak verwacht.