Politie vindt wapen steekpartij Hoofddorp naast landingsbaan Schiphol

Politieagenten hebben langs de Zwanenburgbaan op Schiphol het steekwapen gevonden waarmee op zaterdag in Hoofddorp een man is neergestoken Dat laat de politie op Facebook weten. Het slachtoffer van de steekpartij op de Hoofdweg Oostzijde moest met een ambulance naar het ziekenhuis, een 17-jarige jongen werd aangehouden.

De steekpartij vond zaterdagmiddag plaats langs de vaart tussen Hoofddorp en Lijnden, ter hoogte van het viaduct onder de snelweg A5 door. Na de aanhouding van de verdachte en het afvoeren van het slachtoffer ontbrak ieder spoor van het steekwapen.

Omdat de steekpartij pal naast het hek van de Zwanenburgbaan gebeurde, ging de politie daar op zoek naar het wapen. Zowel de politie als de Koninklijke Marechaussee zochten mee naar het wapen.

Geen criminele afrekening

Met succes: het wapen werd dezelfde middag nog gevonden. De politie neemt aan dat het voorwerp na de steekpartij over het hek is gegooid in de hoop het voor de agenten te verbergen. Om wat voor voorwerp het precies gaat kan de politie niet bevestigen, het onderzoek loopt namelijk nog.

De relatief afgelegen locatie van het steekincident is opvallend, maar een politiewoordvoerder kon al wel vertellen dat het niet om een afrekening in het criminele circuit gaat: "Het klopt dat er langs dat stuk weg weinig bebouwing is, maar het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid om een conflict in de relationele sfeer."