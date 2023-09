Brandweerman Zouhair staat klaar om slachtoffers aardbeving in Marokko te helpen

Marokko werd vrijdagavond getroffen door een zware aardbeving, waarvan het epicentrum op zo'n 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh lag. De aardbeving kostte zeker 2400 mensen het leven. Ook zijn er duizenden gewonden.

Zouhair was vrijdagavond laat net thuisgekomen, toen hij een telefoontje uit Marrakesh kreeg. Hij is er geboren en getogen en verhuisde op zijn 22e, nu bijna 30 jaar geleden, naar Amsterdam. Zijn ouders en broers wonen, net als een groot deel van de rest van zijn familie, nog altijd in de Marokkaanse stad.

Bellen

"Ik ben gelijk iedereen gaan bellen", vertelt Zouhair. "De verbinding met Marokko was zo slecht, dat ik om 5 uur 's nachts nog steeds niet iedereen had gesproken." De volgende dag lukt dat wel. Iedereen die Zouhair goed kent, is gelukkig ongedeerd..

Zouhair kreeg niet alleen telefoontjes uit Marokko. "Heel veel collega's bellen me. Ze vragen: 'Kunnen we iets doen?' Maar ook 'we willen graag met je mee'. Het is hartverwarmend om te horen dat iedereen wil helpen en solidair is met de mensen in Marokko."

Hulp

Volgens Zouhair staan hij en 29 collega's uit het hele land klaar om naar Marokko af te reizen en de plaatselijke bevolking te helpen. Ze zullen hoogstwaarschijnlijk te laat komen om nog veel mensen levend onder het puin te kunnen halen. "Want na 72 uur is de kans dat mensen die onder het puin liggen nog leven een stuk kleiner", vertelt Zouhair. Vanavond is het al 72 uur geleden dat de aardbeving in Marokko plaatsvond.

Het is onduidelijk wanneer de brandweermannen naar Marokko afreizen. De USAR, de organisatie normaal gesproken werkzaamheden in het buitenland coördineert, laat desgevraagd weten dat daarvoor eerst een hulpvraag van Marokko binnen moet komen, dat is op dit moment nog niet gebeurd.

Het is nog even wachten op groen licht dus, maar wanneer dat er komt, dan staan Zouhair en zijn collega's klaar om het vliegtuig in te stappen. "Mijn tas is al ingepakt", vertelt Zouhair.