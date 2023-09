Zwembad De Weid in Andijk toch niet extra open door storing: "Balen ontzettend"

Vanwege de warmte werd besloten om het buitenbad in Andijk alsnog te openen, in de laatste week van dit zwemseizoen. Daarbij werden al snel toezichthouders en vrijwilligers gevonden om de handen uit de mouwen te steken.

Alles leek in orde, totdat vanmorgen bekend werd dat er sprake is van een storing. Wat er precies aan de hand is, wordt door een installatiebedrijf onderzocht. Zwembad De Weid laat op Facebook weten ontzettend te balen. "Excuses voor het ongemak", stellen zij daarbij. Het is niet bekend of de storing snel verholpen kan worden, en het zwembad alsnog open gaat. Via sociale media wordt iedereen op de hoogte gehouden.