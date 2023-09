Huizen staat welwillend tegenover over terugkeer asielschip

Als er komend najaar weer een verzoek komt van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om een hotelschip met vluchtelingen te laten aanmeren aan de haven van Huizen, staat de gemeente Huizen daar welwillend tegenover. Dat herhaalt de gemeente na een gesprek met buurtbewoners en andere betrokkenen over de opvang.

Huizen verwelkomde de afgelopen twee jaar al zo'n zelfde 'asielschip' voor enkele maanden. Tot twee keer toe werden er zo'n honderdvijftig tot tweehonderd asielzoekers opgevangen.

De eerste keer klonk er vooraf wat scepsis, onder meer van omwonenden. Toch bleek de opvang tot twee keer toe een succes. Huizen omarmde het schip met vluchtelingen en een grote groep vrijwilligers zette veel hulp op touw. Toch kreeg de laatste keer een abrupt einde: er kwam een verzoek om het vluchtelingenschip langer te laten blijven. Daar moest het gemeentebestuur echter 'nee' op antwoorden nadat er politiek en onder buurtbewoners toch veel zorgen bleken te zijn.

Meeste betrokkenen voor terugkeer

Huizen heeft voor de zomer een bewonersavond gehouden over de opvang van vluchtelingen, om nog eens te peilen hoe Huizers zelf denken over de eventuele terugkeer van het asielschip. Daar bleek het grootste deel van de bezoeker voorstander van een terugkeer van het schip. Maar wel onder voorwaarden: zo moeten er volgens Huizers vooraf heldere afspraken worden gemaakt vooraf, onder meer over de duur van het verblijf.

Meer kritische Huizers stellen dat de opvanglocatie meer zou moeten rouleren, niet alleen binnen Huizen maar ook langs andere regiogemeenten.

Huizen welwillend

Huizen stelt nog nogmaals welwillend tegenover een volgend opvangverzoek te staan. Dat deed de gemeente al, maar de reacties bevestigen dat voor de gemeente nogmaals.

Of Huizen daadwerkelijk wederom vluchtelingen gaat opvangen op een asielschip aan de haven, blijft wel afwachten. Huizen wacht een verzoek af en weegt dan nogmaals alle belangen af. Tot op heden ligt er nog geen verzoek, al liet dat een jaar geleden niet lang op zich wachten nadat Huizen aangaf er open voor te staan.