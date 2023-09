Dierenambulance Velsen heeft twee keer meer vrijwilligers nodig dan ze nu hebben

Het gebeurt regelmatig dat de dierenambulance in Velsen niet kan uitrukken omdat er onvoldoende vrijwilligers zijn. "We hebben nu 22 mensen die met de ambulance kunnen rijden, maar dat zouden er eigenlijk twee keer zoveel moeten zijn om een degelijk rooster te kunnen maken" zegt voorzitter Gerrit van Egmond.

In totaal zijn er zo'n dertig vrijwilligers beschikbaar, maar ze hebben niet allemaal een rijbewijs. Vrijwilligers die geen rijbewijs hebben doen dienst als bijrijder. Er wordt naar gestreefd om iedere rit met twee personen te doen, maar soms lukt dat niet.

"Soms heb ik dienst als telefoniste en ga ik toch als bijrijder mee omdat er niemand anders is. Dan schakel ik de telefoon door naar mijn mobieltje", zegt Monique Vlieland die vandaag aan de telefooncentrale zit. Ze vertelt dat het dan kan gebeuren dat je gebeld wordt met de volgende klus terwijl je nog bezig bent met een hulpverlening.

Kauwtje in problemen

Vandaag is de bezetting compleet en wordt de ambulance bemand door de vrijwilligers Brigitta en John. Brigitta is in het dagelijks leven logistiek medewerker op Schiphol en John heeft tijdelijk geen werk, hij heeft veel tijd dus is veel te vinden op de Ambulancepost in IJmuiden.

Bij Monique komt er een melding binnen over een Kauwtje dat in problemen is geraakt en in een tuin tussen twee plantenbakken zit en niet meer kan vliegen. We gaan erop af. De zwarte vogel is door de melder in huis gehaald en lijkt een beschadigde vleugel te hebben.

Het dier wordt door de vrijwilligers voorzichtig bekeken. "Het is een oudere vogel", constateert Brigitta die voorzichtig probeert te ontdekken wat er met de zwarte vogel aan de hand is. De vogel wordt in een transportbakje gedaan en voorzichtig in de ambulance gezet. "Die brengen we straks naar het vogelhospitaal in Haarlem, daar bekijken ze wat er verder mee moet gebeuren", aldus Brigitta.