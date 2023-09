Start van kunstroute door Blaricum en Laren: schilderijen in de buitenlucht

Een nieuwe wandel- en fietsroute door Laren en Blaricum is zaterdag geopend. De route loopt, of fietst, langs zestien kunstwerken voorzien van tekst en uitleg. De opening vond plaats door langs vier kunstwerken te fietsen. Bij elk schilderij vertelde de burgemeester van het betreffende dorp of een van de directeuren van museum Singer Laren er iets wetenswaardigs over. De tocht eindigde op een bloedhete Tafelberghei.

Foto: De route begon op de Brink - Pieter Witte

Bij het Brinkhuis in Laren was zaterdag de opening van de Kunstbordenroute door Laren en Blaricum. Een route langs zestien schilderijen van kunstenaars die in 't Gooi hebben gewoond en gewerkt. Voor deze gelegenheid stapten de burgemeesters van Blaricum en Laren en twee directeuren van Singer op de fiets, om samen met genodigden in de bloedhitte langs vier werken te fietsen. De tocht eindigde bij een werk van William Singer op de hei met daarna een gezellige borrel bij De Eendracht. Tekst gaat door onder de video.

Kunstbordenroute van start - NH Nieuws - Lijsbeth Siegersma

Om meer mensen met kunst in aanraking te laten komen, hebben de gemeenten Laren en Blaricum, het Singer Museum en Goois Natuurreservaat een route ontwikkeld die door beide dorpen en over de hei loopt en langs kunstwerken voert die op de een of andere manier iets met het Gooi te maken hebben. Lef De kunstwerken hebben niet per definitie iets te maken met 'alleen maar heidelandschapjes', zoals de burgemeester van Laren, Nanning Mol, aangaf. Hij roemde de organisatoren om hun gedurfde keuzes met de getoonde kunstwerken. Ook grapte hij dat de dorpen Laren en Blaricum nu in feite de derde vleugel van het Singer Museum vormen.