Zware toeters, blije gezichten en ook wel wat emotie: Langedijker Vrachtwagentour is terug

Een indrukwekkende stoet vrachtwagens trok afgelopen zaterdag door de polder. Langedijkers moesten misschien even graven in hun geheugen, maar toch was het voor de meeste omwonenden wel duidelijk wat dit was: de Langedijker Vrachtwagentour. "Een hectische dag, maar dat maakt niet uit."

De eerste Langedijker Vrachtwagentour werd in 2005 georganiseerd door Esdégé Reigersdaal. Toen was het nog het idee om dit eenmalig te doen - in dat jaar werd het 925-jarig bestaan van Langedijk gevierd.

Mét passagiers, natuurlijk, want dat is de bedoeling van dit evenement: een feestelijke dag - met toeters - speciaal voor mensen met een beperking. "Erg leuk!"

Maar liefst 120 vrachtwagens vertrokken zaterdag voor het oog van enthousiaste toeschouwers op de tocht van anderhalf uur door Langedijk en omgeving, is te zien in een reportage van Dijk en Waard Centraal .

Maar de vrachtwagentour was zo'n groot succes dat enkele organisatoren besloten om er een jaarlijks evenement van te maken. Tot corona. Dit evenement, voor een kwetsbare groep, ging in de jaren van de epidemie niet door en ook vorig jaar werd het afgelast, omdat organisator Henk Boudewijn kwam te overlijden.

Het is in zijn nagedachtenis dat er dit jaar is gereden. Dat was de uitdrukkelijke wens van Boudewijn. "Ik hoop dat ze genoten hebben allemaal", reageert één van de chauffeurs. Mede-organisator Ed Hoogenwerf is ook persoonlijk betrokken.

"Ja, ik word wel een klein beetje emotioneel. Ik heb zelf een moeder gehad met een beperking en ik weet hoe belangrijk het was als m'n moeder een dagje mee was... Want hier, tussen de vrachtwagens en op de bijrijdersstoel, worden herinneringen gemaakt die een heel jaar meegaan."