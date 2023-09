Rijke kunstliefhebber wil noodlijdend Amstelveens Cobra Museum redden

Touwen is groot-aandeelhouder van Serra Holding en Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en volgens het museum een groot liefhebber en verzamelaar van kunst. Hij doet geen donatie, maar verstrekt kredietfaciliteit. Dat betekent dat het Cobra zijn geld mag gebruiken, maar uiteindelijk ook weer moet terugbetalen. Gemeente Amstelveen weigerde eerder om garant te staan voor het museum.

Museumdirecteur Stefan van Raay reageert 'diep dankbaar te zijn voor de betrokkenheid van Touwen.' "Dit redt het museum uit de acute financiële nood. Dit gebaar stelt het museum in staat om op een nieuwe basis in gesprek te gaan met de gemeente Amstelveen. Er is nu tijd en ruimte om een structurele oplossing te ontwikkelen voor het voortbestaan van het museum op lange termijn."

Sluiting nog niet van tafel

Daarmee loopt het Cobra wel vooruit op besluitvorming die de gemeente nog moet nemen. Er ligt op dit moment een raadsvoorstel om de subsidie aan het museum stop te zetten, omdat de financiële situatie al twintig jaar niet gezond is. De gemeenteraad moet hier nog een besluit over nemen. Stopzetting van de subsidie betekent dat het museum de deuren zal moeten sluiten.

Een woordvoerder van de gemeente laat in een reactie op de handreiking van Touwen weten dat 'het goed is om te vernemen dat er hulp vanuit particuliere hoek komt' maar dat 'het college van B&W de nieuwe ontstane situatie morgenochtend zal bespreken.' Sluiting is op dit moment dus nog niet van tafel.

Steun

Tijdens een openbaar raadsgesprek lieten vrienden van het museum, waaronder veel vrijwilligers die er werken, vorige week van zich horen. Een petitie om het museum open te houden is nu meer dan 7.500 keer getekend.