Angst voor gif-frikadel in Assendelft

Bewoners van de Guurtjesmarken in Assendelft hebben op een grasveld voor hun huis frikadellen gevonden met rode korrels erin. Ze vermoeden dat de korrels rattengif bevatten en daarom is er een melding gemaakt bij de politie. Het veld ligt naast twee scholen en een kinderopvang, waardoor er dagelijks veel kinderen over het veldje lopen.

Een medewerker van een nabij gelegen school laat weten dat de docenten en kinderen vanochtend zijn gewaarschuwd. "Ik ga ervan uit dat het op dieren is gericht en niet op kinderen, maar dat keur ik ook niet goed", laat hij weten. Het is onduidelijk wie de frikadellen heeft neergelegd en waarom.

Op Facebook en in de buurt is er het vermoeden dat huisdieren het beoogde slachtoffer van de frikadellen moesten worden. Een buurtbewoner is erg geschrokken van de frikadellen met de korrels: "We hebben even gegoogeld en denken dat het rattengif is", laat ze weten.

Omdat de meeste mensen in de buurt een huisdier hebben, heeft ze geen idee wie zo iets zou doen. "Ik houd mijn kat nu binnen en controleer het veldje voor ze naar buiten mag."