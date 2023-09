De 4-jarige Sky verovert Spaanse catwalk: "Ze loopt in haar eentje"

De piepjonge Sky India (4) is geboren en getogen in Landsmeer, maar woont op dit moment in Spanje en timmert daar keihard aan haar internationale modellencarrière met als hoogtepunt donderdag de catwalk van Madrid Fashion Show. "Dat is supervet", vertelt haar apetrotse moeder Nikki over het succes van haar dochter.

Foto: Sky (4) voor de zomercollectie van 2024 voor Maison Mangostan - aangeleverd / Maison Mangostan

Op de foto staan is Sky India met de paplepel ingegoten. Haar moeder Nikki is fotograaf en Sky staat dan ook vanaf jongs af aan voor haar lens. Sky is amper anderhalf jaar oud op het moment dat een Spaans kledingmerk Nikki een bericht stuurt of haar dochter model wil zijn. "Dat is wel heel bijzonder", haalt de moeder haar gevoel terug. "Iedereen vindt z'n eigen kind heel knap, maar het is wel bijzonder dat ze haar zagen op de foto." Tekst gaat door onder de foto

Foto: Sky staat al vanaf jongs af aan voor haar moeders lens - Nikki India Photography

Er komt alleen geen shoot, want het is 2020 en een welbekend virus verspreidt zich razendsnel. "Het was onmogelijk om die kant op te gaan", legt Nikki uit. "We waren heel blij en toen heel teleurgesteld." Gezicht van Spaanse collectie Ondertussen besluit het gezin van Landsmeer naar Spanje te verhuizen en vorig jaar krijgen ze weer een mailtje van het Spaanse kledingmerk of ze naar het hoofdkantoor willen komen. Nikki: "Toen waren ze helemaal wild van haar." In eerste instantie zou de kleuter zo'n drie à vier dingen shooten, 'maar uiteindelijk hebben ze de hele collectie gedaan' en wordt er gevraagd of ze de zomer erop vrij willen houden. Sky wordt het gezicht van het merk en ook een ander merk toont interesse. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Campagne 2022 Tutto Piccolo waar Sky het gezicht van is - aangeleverd / Tutto Piccolo

Nikki legt uit dat ze, in tegenstelling tot wat ze ziet gebeuren, geen castings afloopt. "In Sky haar geval is als ze het niet wil doen, doe ik het niet." Daarnaast let ze heel erg op hoe de 4-jarige wordt vastgelegd. "Ik wil geen halve blootfoto's", legt ze uit. Ze maakt dan naar eigen zeggen goede afspraken met het merk, maar ze blijft zich wel bewust van de andere kant. "Je hebt niet alles onder controle, mensen kunnen van alles met foto's. Dat blijft een lastig punt." 'Sky vraagt er specifiek om' De meningen zijn verdeeld over kindermodellen, maar moeder Nikki vindt dat het meer te vergelijken is met een sportclub dan werk. "Kinderarbeid kan ik het echt niet noemen, omdat ze het zelf graag wil." Ze vindt het anders als het een 'dagelijkse taak' zou zijn. "Of ze nou thuis verkleed is of op de set, alleen de locatie is anders." "Op dit moment vindt ze het heel erg leuk. Ze wil op de foto. Ze vraagt er specifiek om. Als ze het niet meer leuk vindt, stopt ze er gewoon mee", zegt moeder Nikki over haar dochters modellencarrière. Hieronder is een stukje van een shoot te zien. Tekst gaat door onder de video.

Sky tijdens de shoots - Nikki India

Hoewel Sky nog niet leerplichtig is, probeert haar moeder tijdens het wachten in overleg met school lesactiviteiten aan te bieden. Ook mag ze 'gewoon' spelen. Bij een zomershoot op het strand mag Sky tussendoor zwemmen, zandkastelen bouwen en ijsjes eten. "Spanje is een land waar ze heel erg gek zijn op kinderen. Het is heel erg op hen gericht. Alles staat in het teken van de kinderen." Nieuwe stap als model De 4-jarige zal aankomende donderdag voor het eerst op de catwalk van Madrid paraderen. Dat een Nederlands meisje dit mag doen, is volgens Nikki erg uniek. "Ze werken normaal enkel en alleen met Spaanse kinderen." Daarnaast heeft ze nog niet eerder gezien dat zo'n jong meisje meeloopt. Nikki denkt dat Sky is gekozen omdat ze op veel foto's een ander meisje lijkt. "Ze is altijd vrolijk. Ze heeft altijd plezier. Ze is gelukkig. Geniet van het leven en dat zie je terug op de foto's."

Foto: Sky voor een Spaans kledingmerk - aangeleverd / Tutto Piccolo