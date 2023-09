Kwetsbare Haarlemmers krijgen 2000 maaltijden cadeau dankzij benefietfestival

Zo'n tweeduizend maaltijden kan de stichting Stem in de Stad verzorgen met de opbrengst van het benefietfestival dat gisteravond werd georganiseerd. Negen Haarlemse artiesten waaronder Chef'Special, Jack and the Weatherman en Bart van Liemt traden belangeloos op in poppodium Patronaat.

"We zijn er ontzettend blij mee", vertelt Joost van den Bogert, manager van Stem in de Stad. Het is belangrijk dat de stichting bestaat en hebben dat met zijn allen gevierd. Het bedrag is veel hoger uitgevallen dan verwacht. We zijn ontzettend verrast met dit cadeau."

Stem in de stad, zo'n 25 jaar geleden opgericht door dominee Jurjen Beumer, is een plek waar kwetsbare Haarlemmers samenkomen voor een gratis kop koffie of een maaltijd. Daarnaast zijn er programma's als het begeleiden van mensen met psychische klachten of ondersteuning en begeleiding aan ongedocumenteerden.

2000 maaltijden

Van de opbrengst kan er volgens Joost zo'n 2000 keer worden gegeten. "We geven zo'n 120 maaltijden per week weg, dus hier kunnen we ruim 16 weken mee voort. Heel mooi."

Gisteravond maakt NH deze reportage met vrijwilliger Els en Syrier Abdo die samen het benefietfestival bezochten.

Zie hieronder de reportage.