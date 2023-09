Manodj B. moet ook in hoger beroep 15 jaar de cel in voor doodsteken Sumanta

Manodj B. (43) is in hoger beroep tot 15 jaar cel veroordeeld voor het doodsteken van Sumanta Bansi. Zelf sprak de Horinees van zelfverdediging, maar volgens de raadsheer van het Gerechtshof in Amsterdam is voldoende bewijs dat hij haar doelbewust om het leven heeft gebracht.

De Surinaamse Sumanta (22) studeerde in Nederland en woonde in bij het gezin van B. Met de man kreeg ze een geheime relatie en was zwanger van hem. In de nacht van 18 op 19 februari 2018 kregen de twee ruzie over geld dat Sumanta volgens B. van hem zou hebben gestolen.

Volgens het Openbaar Ministerie was er weliswaar geen sprake van voorbedachten rade, maar zou de man haar wel bewust met zes messteken om het leven hebben gebracht. Zelf houdt hij het op zelfverdediging. "Ze pakte een mes en maakte een zwaaiende beweging langs mij heen", verklaarde hij in de rechtszaal.

Lichaam begraven naast industrieterrein

Daarop ontstaat volgens B. een worsteling die de vrouw uiteindelijk fataal wordt. Hij ruimt vervolgens alles op en begraaft Sumanta aan de rand van industrieterrein Hoorn 80. Tot zijn veroordeling tot 15 jaar cel, juli 2022, ontkent hij iedere betrokkenheid. Maar in september wijst hij alsnog de plek aan waar de vrouw begraven ligt.

Het Openbaar Ministerie rekent het B. zwaar aan dat hij pas vier jaar na verdwijning, en nadat hij is veroordeeld, is gaan praten over wat er is gebeurd. Zelfverdediging wordt ongeloofwaardig gevonden.

'Ik ging met dat ding door haar hart. Dood, klaar'

Er zijn afgeluisterde gesprekken tussen hem en zijn broer waarin hij zei: 'Ik ging met dat ding door haar hart. Dood, klaar.' Volgens de Horinees zelf, grootspraak onder invloed van drugs.

Ook wijst justitie naar forensisch onderzoek en andere telefoondata. Daaruit bleek dat hij in de twee weken voor haar dood ineens elf keer in de buurt van de plek was waar ze uiteindelijk is begraven. Zelfs enkele uren voor de dodelijke steekpartij nog. Daarom eiste de advocaat-generaal 15 jaar cel.

Volgens de raadsheer is er voldoende bewijs en veroordeelde B. tot 15 jaar cel.

Bekijk hier ook de emotionele slachtofferverklaring tijdens de eerdere zitting van Sharmila Nanda, de moeder van Sumanta.