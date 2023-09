Blauwtongvirus zet streep door veetentoonstelling in Purmerend

Het is een dikke domper voor liefhebbers van schapen, geiten, bokjes en koeien. Omdat er in Het Gooi het blauwtongvirus is uitgebroken, blijven verzorgers met hun geliefde geiten en schapen weg van de veetentoonstelling in Purmerend. "Omdat er dan alleen maar tien koeien staan, heb je niet de tentoonstelling die wij voorstaan", zegt organisator Kees Oudewortel van Stichting Purmerend Marktstad. Daarom is het evenement op 14 september afgelast.