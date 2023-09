De Peiling: wat is jouw favoriete Nederlandse serie?

Undercover, Mocro Maffia of Judas. Series die je tegenwoordig elk moment van de dag kan kijken en ook internationaal goed scoren. We 'bingen' wat af met z'n allen en daarom komen er ook steeds meer nieuwe Nederlandse producties bij. Of ben je toch meer van 'gouwen ouwe' als Baantjer, Zeg 'ns Aaa of kijk je al jaren naar Goede Tijden, Slechte Tijden? Wat is jouw favoriete Nederlandse serie?

Tien jaar geleden werd Netflix gelanceerd in ons land en dat veranderde de manier van series kijken voorgoed. We zaten opeens massaal te 'bingen' en tegenwoordig doen we dat nog steeds. Series over de hele wereld worden gestreamd en ook producties van Nederlandse bodem doen het goed. Zo is de Vlaams-Nederlandse serie Undercover nagesynchroniseerd in negen talen en ondertiteld in 24 talen en dialecten.

Vroeger zette we ook al massaal de televisie aan om onze favoriete Nederlandse serie te bekijken. Denk aan Flodder, Het Zonnetje in Huis, Gooische Vrouwen of Toen was geluk heel gewoon. Vaak zijn deze oudere series terug te vinden op de streamingdiensten en kun je genieten gewoon nog genieten van Kees & Co, Goudkust en Rozengeur & Wodka Lime.

Van welke Nederlandse serie krijg jij geen genoeg?