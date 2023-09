Turkse organisaties zamelen geld in voor Marokko na zware aardbeving: "We weten hoe verschrikkelijk het is"

Nadat Marokko afgelopen vrijdagavond getroffen werd door een zware aardbeving waarbij nu al bijna 2.500 doden en 2.500 gewonden zijn gevallen, kwam de Turkse federatie Milli Görüş direct in actie om geld in te zamelen. "Het gaat ons aan het hart, wat er in Marokko gebeurt."

Milli Görüş is een Islamitisch verband en heeft 50 aangesloten organisaties in Nederland, en de helft daarvan zijn moskeeën. In Noord-Holland staan deze onder meer in Amsterdam, Hoofddorp, Heemstede, Zaandam, Haarlem en Hilversum.

De Turkse federatie Milli Görüş is een inzamelingsactie gestart voor de slachtoffers en nabestaanden in Marokko na de zware aardbeving afgelopen vrijdag. "Het gaat ons aan het hart, wat er in Marokko gebeurt. Wij hebben natuurlijk hetzelfde een half jaar geleden meegemaakt, " vertelt voorzitter Mustafa Hamurcu van de Milli Görüş-federatie. Hij doelt daarmee op de aardbeving in Turkije in februari van dit jaar.

Hamurcu werd als voorzitter vrijdag gelijk gebeld. Om te helpen, maar óók om ervaringen te delen. "Heel veel mensen willen graag helpen, en iedereen heeft goede bedoelingen, maar er zijn ook altijd 'piraten' die effectieve hulpverlening in de weg staan. Zo adviseren wij dat er één centraal punt komt qua mail en telefoon."

Geld inzamelen via Tikkie

Ook weet Hamurcu te vertellen dat men bij een ramp als deze soms denkt dat er ergens behoefte aan is, terwijl dat niet zo is. "Dat is zonde. Voor Turkije zamelden we destijds heel veel kleding in, echt vrachtwagens vol, terwijl daar genoeg kleding was. Het meest effectief is geld inzamelen, en daar, in Marokko kijken hoe dat geld het best besteed kan worden."

Volgens Hamurcu is er in Marokko nu vooral behoefte aan onderdak, een tijdelijk onderkomen en medische spullen. Hamarcu vertelt dat er bij hun moskeeën in Noord-Holland niets fysieks gebeurt op het moment. "Milli Görüş zamelt geld in via Tikkies. De teller staat al op tienduizenden euro's."

Ook zijn er vanuit de religieuze kant extra gebedsdiensten. "Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de mensen in Marokko. Het is verschrikkelijk wat ze meemaken."