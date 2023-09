Doodslag of zelfverdediging? Vandaag hoort Manodj B. of hij 15 jaar de cel in moet

Vier jaar lang wordt de vrouw vermist, totdat B. in september 2022 de politie de begraafplek aanwijst. Aan de rand van industrieterrein Hoorn 80 waar ze uiteindelijk ook wordt gevonden . Het is een paar maanden nadat hij is veroordeeld tot 15 jaar cel .

Op 18 februari 2018 zou er ruzie zijn ontstaan over geld. Volgens B. had Sumanta, die bij hem en zijn gezin inwoonde, geld hebben gestolen. De twee hadden een geheime relatie en de 22-jarige vrouw was op dat moment ook net zwanger van hem.

Heftige verklaring van moeder vermoorde Sumanta: "We haalden haar op in een gesloten kist"

Heftige verklaring van moeder vermoorde Sumanta: "We haalden haar op in een gesloten kist"

De verdachte heeft tot aan zijn eerste veroordeling altijd ontkend. Dat hij pas daarna is gaan praten over wat er is gebeurd wordt het hem kwalijk genomen. En het verhaal van zelfverdediging vindt het Openbaar Ministerie ongeloofwaardig.

Er zijn afgeluisterde gesprekken tussen hem en zijn broer waarbij hij bekend haar te hebben doodgestoken. Ook wijst justitie naar forensisch onderzoek en andere telefoondata. Daaruit bleek dat hij in de twee weken voor haar dood ineens elf keer in de buurt van de plek was waar ze uiteindelijk is begraven. Zelfs enkele uren voor de dodelijke steekpartij nog.

Voor de ouders van Sumanta is het verdriet groot. "Wij hebben haar springlevend op vliegveld Zanderij (in Suriname, red.) afgezet en een paar jaar later komen we stukken botten ophalen in een gesloten kist", vertelde moeder Sharmila in een emotionele slachtofferverklaring. Wat de familie betreft is geen straf hoog genoeg.

De raadsheer doet om 13.00 uur uitspraak.