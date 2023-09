Opnieuw explosie Amsterdam: deze keer bij woning in Zuid

In de Amazonenstraat in Amsterdam-Zuid heeft rond 22.00 uur vanavond een explosie plaatsgevonden. Het ging om een explosief bij een voordeur van een woning, laat de politie weten.

Na de explosie brak er een kleine brand uit, hierdoor werden er ook meerdere brandweerwagens gealarmeerd. Daarnaast komt er een agent van het Team Explosieven en Veiligheid (TEV) onderzoek doen en kijken of de situatie veilig is.

Verder werd er een ambulance gealarmeerd, maar of er daadwerkelijk iemand gewond is geraakt is onduidelijk. Het lijkt er wel op dat er niemand mee hoeft naar het ziekenhuis.

Deze week hebben zich al meerdere explosies bij woningen plaatsgevonden. Woensdagochtend werd er een gat in een voordeur van een woning geblazen op IJburg, donderdag werd de voordeur van een woning in Noord weggeblazen en vrijdag gebeurde dat bij een woning in Driemond.