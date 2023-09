Auw! Hond bijt politieagent na melding woninginbraak

Een politieagent die tijdens haar dienst op een melding afkomt van een woninginbraak, is bij de doorzoeking gebeten door een hond. De trouwe viervoeter was niet gediend van de 'indringer' in politie-uniform. De agent moest haar dienst afbreken voor medische hulp.

Dat meldt de politie Gooise Meren in een bericht op Instagram.

De agent ging tijdens de dienst met piepende banden naar een bewoner die dacht dat er een inbreker in huis was. De bewoner deed open zei ze dat ze geluiden had gehoord in haar woning. Om er zeker van te zijn dat er geen inbrekers in de woning waren, namen de agenten een kijkje in alle kamers.

De trouwe viervoeter van de bewoner, die in de woonkamer zat, raakte in paniek van de vele onbekende politiemensen. "Wanneer ik de woonkamerdeur open doe en de hond mij ziet, zit hij in mijn knie", schrijft de agent. "Voordat ik het wist en hem kon spotten zat hij al met zijn tanden in mijn been."

Behandeling bijtwonden

De hond liet snel los en kon worden 'vastgezet' in de woonkamer. De agent moest met bijtwonden naar de huisartsenpost voor behandeling en antibiotica. Haar dienst moest ze vroegtijdig afbreken.

"In ieder geval geen inbrekers", schreef de agent op social media. Ook kon ze er de humor nog wel van inzien: "Zoals mijn maatje Niels zei: 'Van Prio 1 naar hap in je been'."