Geen grote drukte, wel saamhorigheid op festival Havenstraatterrein

Drie dagen lang stond het Havenstraatterrein in het teken van muziek, een vintagemarkt en rijden in historische trams. Met dit festival hoopt de organisatie te laten zien dat het terrein juist zo behouden moet worden

Het was er niet erg druk, maar de bezoekers en organisatie reageerden tevreden. "Ik vind de saamhorigheid belangrijk", zei een bezoeker. "Dat iedereen een beetje samenkomt. Dat mensen lekker met elkaar kunnen communiceren, vrolijk zijn, beetje dansen."

De gemeente wil de vrijplaats over een halfjaar slopen voor 500 woningen. Als het aan de organisatie van het festival ligt gaat dat niet door. "Het is een gebiedje waar je als je er doorheen fietst, misschien even je gedachte laat gaan, maar eigenlijk er niet bij stilstaat hoe bijzonder zo'n gebied nog is."

Het festival duurt nog tot elf uur vanavond.