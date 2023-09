Kampioenenmaker Danny Rombley stopt bij HCAW na verlies tegen Amsterdam: "Kies voor mijzelf"

Direct na de uitschakeling in de play-offs liet HCAW-coach Danny Rombley weten te stoppen bij de Bussumers. "De jongens wisten het al, maar privé moet ik er wat meer zijn. Ik kies even voor mijzelf", liet een geëmotioneerde Rombley na het verlies weten.

Na twee jaar stopt Rombley dus bij HCAW. In zijn eerste jaar bij de Noord-Hollanders pakte hij meteen het landskampioenschap. Dit jaar strandde hij dus in de play-offs.

Thriller

In de play-offs voor een plek in de Holland Series (landskampioenschap) werd de allesbeslissende vijfde wedstrijd met 7-3 verloren van Amsterdam Pirates. "Dit komt hard aan. Wij hebben vijf goede wedstrijden gespeeld. Het had beide kanten op kunnen gaan, maar wij hebben vandaag te veel mensen op de honken laten komen", aldus Rombley.