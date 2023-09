Syrische Abdo (29) en Els (64) bezoeken samen benefietconcert: "This music is awesome"

Els uit Haarlem en Abdo uit Syrië zijn vrienden geworden na een ontmoeting bij Stem in de Stad. De vrijwilliger en Syrische vluchteling spreken wekelijks af, daarnaast helpt Els haar nieuwe Abdo om Haarlem beter te leren kennen. Vanavond staat er iets bijzonders op het programma: een festival in Patronaat.

Foto: Stem in de stad festival - Michael van der Putten/NH Media

Stem in de Stad is een ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen, vluchtelingen en ongedocumenteerden. Voor het eerst heeft de stichting een benefietconcert georganiseerd. Op het muziekevenement staan Haarlemse artiesten zoals Chef'special, Jack and the Weatherman en Bart van Liempt. Met een grote glimlach loopt Joost van den Bogaart dan ook rond. Hij is de pastoraal manager van Stem in de Stad: "We zijn enorm dankbaar en zien het als een groot cadeau van Patronaat en de Haarlemse artiesten om gratis op te treden. De opbrengsten gaan naar onze stichting." Rauwe klanken Inmiddels staan Els van den IJssel en Abdo Nazha tussen het publiek en luisteren ze naar de rauwe klanken van de The Irrational Library. De jonge Syriër kijkt zijn ogen uit: "Het is de eerste keer dat ik zulke muziek live zie en het is te gek. Fantastisch om de mensen te zien dansen. The Irrational Library heeft er zeker een nieuwe fan bij", lacht hij. (Tekst gaat verder onder de video)

Els en Abdo bezoeken festival - NH Nieuws

Abdo is anderhalf jaar geleden gevlucht uit het Syrische Homs. Momenteel woont hij op de vluchtelingenboot in de Waarderpolder, wat voor de 29-jarige een 'ok' plek is. Hij hoopt de komende maanden zijn verblijfsvergunning te krijgen, zodat hij kan werken en mag beginnen met de inburgeringscursussen. Met het leren van de taal is Abdo al flink bezig, hij krijgt hij de nodige hulp van Els die al zeven jaar vrijwilliger is bij Stem in de Stad. Els en Abdo hebben elkaar daar ontmoet en sindsdien is er een vriendschap ontstaan. (Tekst gaat door onder de foto)

Foto: Els en Abdo bezoeken festival - Michael van der Putten/NH Media

"Een paar maanden geleden was er bij Stem in de Stad een Meet and Eat, daar werden wij aan dezelfde tafel gezet", vertelt de 64-jarige Els. "Dat klikte en we zijn bevriend geraakt. Sindsdien zijn we wekelijks op pad met elkaar of doen we mee aan projecten zoals SUPmission (suppend Haarlemse wateren schoonmaken, red) of eten we samen."

"Je kan geen vriend van mij zijn als je niet kunt kaarten" Els van den IJssel