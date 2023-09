AZ-talent na verliezen in wereldbekerfinale: "Dubbel gevoel, maar heel mooi om mee te maken"

Voordat de jongens vertrokken naar Schiphol, kregen ze in Alkmaar nog een presentatie over jetlags. "Daarna hebben we ook beelden bekeken van Boca Juniors en de fans, omdat dat ook effect kan hebben", vertelt de doelman. "Zo leefden we steeds meer naar de wedstrijd toe. Volgens mij waren we daarna wel goed voorbereid."

La Bombanera

Bij Owusu-Oduro begon het pas echt te kriebelen toen hij een dag voor de wedstrijd op het gras mocht lopen van La Bombanera. "Het is gewoon gruwelijk om in zo'n stadion te spelen op deze leeftijd. Ik had gelijk zin om die wedstrijd te spelen, in plaats van wachten tot de volgende dag."

37.000 supporters zagen uiteindelijk de Alkmaarse club onderuit gaan tegen Boca Juniors. Voor Owusu-Oduro gaf dat een dubbel gevoel. "We wisten wat er op het spel stond, maar voor de beleving was het heel mooi om mee te maken. Ik denk dat we wel gewoon trots op onszelf kunnen zijn over wat we hebben neergezet."

Beslissend moment

Een beslissend moment van de wedstrijd waren de strafschoppen. Dit wisten de Argentijnse club met 4-1 te winnen. "Ze zeggen vaak: penalty's zijn als een loterij", reageert de doelman. "Alleen heb ik me wel verantwoordelijk gevoeld tegenover de jongens over de penalty's, omdat ik er geen een heb tegengehouden."

Toch gelooft Owusu-Oduro dat hij en zijn team alles hebben gegeven.

Owusu-Oduro hoopt dat hij vaker voor dat soort grote stadions kan spelen. "Het is heel leerzaam en heel waardevol. Ik ben ook heel trots op de jongens, dat we zo ver zijn gekomen."