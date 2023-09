Amsterdammers starten inzamelingsacties voor hulp aan Marokko: "Donaties blijven maar komen"

Speelgoed, deodorant en eindeloos veel kleding. Een inzamelingsactie in Amsterdam-Osdorp voor de aardbevingsslachtoffers in Marokko is enorm succesvol. Zo succesvol dat de organisatie zelfs een tijdelijke donatiestop heeft ingelast. Marokkaanse en islamitische organisaties voeren ondertussen overleg voor het coördineren van verschillende hulpinitiatieven.

Hulpacties na aardbeving - NH Nieuws

"Je gaat toch niet alles zo in beeld brengen hè?!" In de anders zo opgeruimde winkel van bruidsstyliste Siham in Osdorp, is nauwelijks een stukje vloer meer te zien. Alles is aan het zicht onttrokken door tassen en vuilniszakken vol kleding, shampooflessen, speelgoed en andere hulpgoederen voor de Marokkaanse aardbevingsslachtoffers. Donatiestop Siham en de andere vrijwilligers kunnen de constante stroom van gedoneerde spulletjes nauwelijks aan. "We hebben ook even een donatiestop", vertelt ze terwijl ze een dikke winterjas in een vuilniszak probeert te stoppen. "We richten ons nu op het sorteren. Dan hoeven ze dat in Marokko niet meer te doen."

Foto: Snapshot Video 197907 (00:39)

In de loop van het weekend is het eerste busje met spullen bijna gevuld. Houda Loukili woont in de buurt van Sihams winkel en hoorde van een familielid over de inzameling. "Deze onderneemster heeft wel vaker inzamelingen gehouden, zoals bijvoorbeeld met de aardbeving in Turkije." Houda heeft na een eerste inventarisatie een aardig beeld van welke spullen nodig zijn. "We denken nu vooral aan luiers, dekens, kussen en matrassen. Kleding hebben we genoeg." Overleg Inmiddels wordt er ook overleg gevoerd om alle acties te stroomlijnen en te coördineren. Bij de Al Houla-moskee in Noord komen zondagmiddag vertegenwoordigers van verschillende organisaties samen. "Voor de noodhulp, maar ook voor de wederopbouw", vertelt Achraf el Johari. "Er zijn hele dorpen weggevaagd, in een heel moeilijk begaanbaar gebied." Naast alle particuliere initiatieven zullen de aanwezige organisaties waarschijnlijk de handen ineen slaan voor één grote hulpactie, zegt El Johari. "Om ervoor te zorgen dat we zo efficiënt mogelijk hulp kunnen leveren."