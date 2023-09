Nog even genieten: nazomer na morgen afgelopen, regen en onweer op komst

Met volle stranden en een tropische warm zonnetje is het vandaag nog volop genieten van de onverwachte nazomer, maar na morgen lijkt het uit met de pret. Vanaf dinsdag wordt het koeler weer, met kans op regen- en onweersbuien.

Na woensdag krijgt het weer een kleine opleving en komen er nog een paar zonnige dagen aan. Al is het wel een flink stuk koeler dan dit weekend. De temperaturen schommelen rond de 20-21 graden.

Woensdag daalt de temperatuur verder en kan het vooral 's ochtends nog regenen. Daarna wordt het best aangenaam met zonnige perioden.

Na morgen is het gedaan met het zomerweer: de temperatuur daalt naar normale waarden voor deze tijd van het jaar. En dat niet alleen: de kans op regen- en onweersbuien neemt toe. Vooral in de nacht naar dinsdag kan het op meerdere plaatsen flink gaan onweren.

