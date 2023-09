Strandgangers opgelet: files onderweg naar Noord-Hollandse stranden

Het is erg druk op de wegen naar meerdere Noord-Hollandse stranden. Dat meldt de ANWB. Op jacht naar zon, zee en strand in dit - waarschijnlijk - laatste bloedhete wekend van het jaar, hebben veel mensen te maken met extra verkeersdrukte.

Ook op het strand loopt het al lekker vol, is te zien op de webcams op de boulevard van Zandvoort. Tekst gaat door onder de video.

Vooral op de wegen naar Zandvoort is het veel drukker dan normaal. De ANWB meldt files op onder meer de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort, op de aansluiting met de N206. Daar doe je zo'n tien minuten langer over het bereiken van het strand.

De weg naar het strand van Castricum aan Zee is een stuk voller gelopen. Daar moet je rekening houden met zeker een half uur vertraging.

Geen parkeerstress of files: vier rustige en mooie stranden in de Noordkop

