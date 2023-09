Aalsmeerse feestweek eindigt met opstootjes en mishandeling: twee personen aangehouden

De Aalsmeerse feestweek is gisteravond geëindigd met een minder gezellig slotakkoord. De politie trad aan het einde van de feestweek flink op om opstootjes in de kiem te smoren, ook zijn er twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling. Een vermoedelijk beschonken bestuurder reed met zijn auto een sloot in, waarbij hij bijna een fietser aanreed.

Foto: Aanhoudingen na Aalsmeerse feestweek - VLN Nieuws

Een woordvoerder van de politie vertelt tegen NH dat het weekend 'rommelig' verliep vanwege 'verschillende opstootjes'. Om 2.30 werden twee mannen aangehouden, zij zouden iemand hebben mishandeld op de Zijdstraat. Aan de Aalsmeerderweg reed rond 21.30 uur een auto in de sloot ter hoogte van de Machineweg. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Of de bestuurder van de feestweek afkwam is onduidelijk. De woordvoerder vertelt dat 'het niet aan ons is om aan te zeggen waar de bestuurder vandaan kwam'. Een ooggetuige vermoedt dat de bestuurder te diep in het glaasje had gekeken. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Auto in sloot Aalsmeerderweg Aalsmeer - VLN Nieuws

Deze ooggetuige, wiens naam bekend is bij de redactie, vertelt tegen NH dat hij in een voortuin aan de kant van de weg stond toen hij de auto vanaf de Aalsmeerderweg het fietspad op zag rijden, precies tegen de supermarkt. "Ik dacht nog, hij rijdt voor de gein achter vrienden aan op het fietspad, maar hij versnelde en ging steeds sneller." Volgens de getuige stuurde de bestuurder van de auto naar rechts om weer de weg op te komen. "Maar hij ging zo hard dat hij slipte en over de weg heen schoot." Hierbij miste hij op een haar na een fietser die uit de richting van Aalsmeer kwam. Strontlazarus "Zij gilde en hij vloog met een noodvaart de sloot in, waar hij tot stilstand kwam tegen een brug", aldus de ooggetuige. "Ik ben er meteen heen gerend en de bestuurder kwam op eigen kracht met een vrouw de auto uit. Strontlazarus, hij stond te draaien op zijn benen en bleef maar roepen dat een ander had gereden. Dat was onzin, want ik zag helemaal niemand anders. Het is nog een wonder dat er niemand gewond is geraakt." Geen steekpartij Even was er ook sprake van een steekpartij bij de molen van Aalsmeer, maar die blijkt niet te hebben plaatsgevonden, bevestigt ook een woordvoerder van de gemeente Aalsmeer.