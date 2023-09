Ravage na brand in Broek op Langedijk, twee schuren afgebrand

Twee schuren zijn vannacht tot de grond toe afgebrand door een brand in Broek op Langedijk. Van de schuren aan de Prinses Irenestraat en Prinses Margrietstraat is behalve een grote puinhoop niets meer over.

Iets voor 4.00 uur kregen hulpdiensten de melding binnen van een brand in een schuur aan de Prinses Irenestraat. Deze sloeg over naar een aangrenzende schuur aan de Prinses Margrietstraat, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan NH.

Compleet verwoest

De brand is niet overgeslagen naar een woning. De schuren zijn beide compleet verwoest, dat is te zien op foto's.

De brandweer had ongeveer anderhalf uur nodig om de brand te blussen en had extra opgeschaald. "De brand was moeilijk bereikbaar en we hebben daarnaast ook nog extra opgeschaald voor waterwinning", aldus de woordvoerder.