Hoornse buurt weer opgeschrikt door explosie, politie start onderzoek

Bij een woning aan de Windmolen in Hoorn is vannacht een explosief afgegaan. Niet de eerste keer: vorige week ging er ook al een explosief af in de buurt.

Foto: Explosie aan Windmolen in Hoorn - PRIO1 West-friesland

De politie kreeg rond 1.30 uur een melding van de explosie. Op foto's is te zien dat de voordeur van de woning uit z'n voegen is geblazen. De bewoners waren ten tijde van het incident niet thuis. De politie laat vanmorgen weten dat er direct een forensisch onderzoek is gestart. Tekst gaat door.

Dit is de tweede keer in een week tijd dat de buurt is opgeschrikt door een explosie. Met wat vermoedelijk vuurwerk was, werd vrijdagochtend om 2.15 uur ook al een explosie veroorzaakt bij een woning aan de Weidemolen. Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Explosie bij woning Windmolen in Hoorn - PRIO1 West-friesland

De politiewoordvoerder laat weten aan NH dat het 'nog vroeg is' om de explosies met elkaar in verband te brengen. "Maar we doen onderzoek naar mogelijk verband, zeker omdat het in dezelfde straat is."

Explosie bij woning Weidemolen Hoorn PRIO1 West-friesland

