Geen gevecht voor Badr Hari: kickbokser trekt zich terug door aardbeving Marokko

Badr Hari gaat vanavond niet vechten. De 38-jarige kickbokser uit Amsterdam met Marokkaanse roots was niet in staat om de ring in te stappen, wegens de aardbeving in Marokko. Hari zou in actie komen tijdens Glory 88 tegen James McSweeney.

Voorafgaand aan het laatste gevecht van de avond stapte Hari de ring in. Hij kondigde met een emotionele speech in het Arabisch aan niet te gaan vechten. De kickbokser zit teveel met zijn hoofd bij de aardbeving in Marokko, waarbij meer dan dertienhonderd doden vielen en meer dan twaalfhonderd mensen verkeren in kritieke toestand.

"Ik steun liever de mensen in Marokko dan dat ik hier een paar mensen vermaak voor geld, dat maakt mij geen beter mens", zei trainer Mike Passenier over de beweegredenen van Hari tegenover Videoland. "We zullen met Glory moeten gaan praten hoe we het gaan oplossen, maar dat zal wel goed komen."