Gemeente Amsterdam doneert per inwoner één euro voor slachtoffers aardbeving Marokko

De gemeente Amsterdam laat zojuist weten per inwoner van de stad één euro te doneren aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko . Dit doet zij samen met de gemeente Rotterdam. In totaal betekent dit dat Amsterdam 919.000 euro doneert en Rotterdam 665.000 euro.

Vandaag hing de Marokkaanse vlag bij het stadhuis halfstok, om medeleven te betuigen met de slachtoffers van de aardbeving en hun naasten. De gemeente slaat haar handen ineen met de gemeente Rotterdam, waar vandaag ook de Marokkaanse vlag op halfstok hing.

"Deze afschuwelijke ramp slaat een gat in het leven van zovelen. Onze gedachten zijn bij de getroffenen, hun naasten en al die mensen die nog in angst en onzekerheid verkeren over de veiligheid van hun dierbaren, in Marokko en in Nederland", aldus burgemeester Halsema en Aboutaleb.

Eerder vandaag ging AT5 de straat op en sprak daar enkele Marokkaanse Amsterdammers na het nieuws van afgelopen nacht. "Geen woorden voor", "Gewoon tranen in mijn ogen" en "Verschrikkelijk", waren een aantal reacties. Voor de Marokkaanse gemeenschap is de impact van de ramp nog moeilijk te bevatten.

Hulpacties

Morgenmiddag om 13.00 uur wordt er in Moskee Al Houda in Noord – in samenwerking met de moskee aan de Postjesweg – een bijeenkomst georganiseerd. Daar zal dan worden gekeken hoe er het beste hulp kan worden geboden aan de slachtoffers in Marokko.

Voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), hoopt dat er zo snel mogelijk een Giro555-actie in het leven wordt geroepen. FunX-dj Ouassima Tajmout is op eigen initiatief een inzamelingsactie gestart.