Wéér rode kaart bij Telstar: "Je verwacht dat een ervaren speler dat slimmer oplost"

Het leek na vier puntloze wedstrijden éindelijk te gaan gebeuren; Telstar was hard op weg naar een gelijkspel tegen VVV-Venlo. Martijn Berden dompelde de Witte Leeuwen in rouw: 1-2. Pijnlijk genoeg pakte Telstar ook de derde rode kaart in vijf duels via Mees Kaandorp.

Telstar-trainer Mike Snoei: "Mees kwam na afloop in de kleedkamer om sorry te zeggen. Hij voelt zich heel erg verantwoordelijk, maar die scheids had volkomen gelijk. Het was een overtreding, maar je verwacht dat een ervaren speler dat slimmer oplost."

Net als tegen SC Cambuur werd het duel even gestaakt na de gelijkmaker van VVV-Venlo. "Al vaker aan de kaak gesteld, dat je bij een vreugdebiertje helemaal niet hoeft te staken. Daar is alleen geen besluit over genomen. Het is ontzettend jammer, want daar zit geen kwade wil bij."

