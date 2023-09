Ruime winst voor handbalvrouwen SEW in derby tegen Volendam

Met 35-22 heeft SEW de handbalderby vanavond van Volendam gewonnen. In sporthal De Westfrieslandhal pakte de thuisploeg al snel een ruime voorsprong en kwam daarna niet meer in de problemen. Na twee speelrondes staat SEW op vier punten en is Volendam nog puntloos.

Het duurde even voordat de eerste treffer viel. Na zo'n drie minuten zetten Denise Mol SEW pas op voorsprong. Daarna liep het verschil tussen beide ploegen snel op. Halverwege stond er 20-10 op het scorebord en dat was vooral te danken aan Mol. In de eerste helft vond ze al vijf keer het net en na rust scoorde ze nog twee keer.

Consternatie

Na de onderbreking deed SEW het wat rustiger aan en Volendam kreeg het niet voor elkaar om dichter in de buurt te komen van de West-Friese ploeg. Enige opwinding in de warme hal in de tweede helft was de consternatie over het scoreverloop.