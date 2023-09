Intercity strandt tussen station Amsterdam CS en Sloterdijk, trein geëvacueerd

"We moeten kijken of de trein moet worden weggehaald, of dat deze zelf in beweging kan komen. Er zijn dit weekend ook werkzaamheden tussen station Sloterdijk en Haarlem en dat maakt dit nog net iets ingewikkelder."

Een inzittende vertelt aan AT5 dat 'het nogal een ervaring was om mee te maken'. "Er werd ons via de intercom verteld dat het aan de bovenleiding lag en niet aan de trein. En dat ze een update zouden geven wanneer ze meer wisten."

Na ongeveer veertig minuten werd duidelijk dat er voorlopig geen beweging in de trein zou komen. Dat was het moment waarop de inzittenden van de Intercity werden geëvacueerd en de deuren opengingen. "Daarvoor hadden wat passagiers zelf ook al deuren geopend en waren eruit gesprongen", vertelt de man.

Of de gestrande trein vanavond voor veel onregelmatigheden in de dienstregeling zorgt, is nog onduidelijk. "We weten niet hoe lang dit nog gaat duren en of dit echt voor oponthoud gaat zorgen. We raden altijd aan om de dienstregeling van tevoren goed te checken. Nu is dat zeker ook een goed idee", aldus de woordvoerder.