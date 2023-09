Biljetten dwarrelden vandaag door de lucht in Zaandam: "Gratis geld is altijd goed"

Met zijn expositie 'Only in it for the money' wil kunstenaar Posset laten zien dat het vooral om geld draait in de kunstwereld. Zo heeft hij in zijn expositie een grabbelton waar mensen altijd prijs hebben en speelt hij in op acties van supermarkten waar twee halen één betalen vaak voorkomt.

Los van het statement wat kunstenaar Posset wil maken, is het gratis geld voor veel voorbijgangers een leuke bijkomstigheid. "We hebben 12 euro gescoord ofzo, dat gaan we lekker aan 'Maccie' uitbesteden. Gratis geld is altijd goed," vertelt één van de jongeren lachend. "In tien minuten 12 euro, dat is prima toch!"

De gemoederen liepen soms dan ook hoog op: "Ik had een briefje van vijf in mijn hand, liet het vallen en een meisje pakte het gelijk af. Daar werd ik wel even pissig van," vertelt een jongen.

Poppy en Duuk hebben wel prijs: ze vingen bij elkaar 28 euro.

Garnalennet

Ezra en zijn vader waren er vanmiddag ook bij in Zaandam: "Kijk is, we hebben vijf vliegtuigjes gescoord met inhoud," vertelt de vader enthousiast. Ze waren vandaag dan ook goed voorbereid van huis gegaan en hadden zelfs, op aanraden van vader, een garnalennet meegenomen.

De actie werkte: na de uitdeelactie stond de galerie vol mensen. Posset is blij, want er werden gelijk wat kunstwerken verkocht. "Ik heb het er allang weer uit, geweldig. Het gaat de goede kant op, het wordt nog iets met mij!"